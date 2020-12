Ghislaine Maxwell die minderjarigen ronselde voor Epstein, komt niet op borg vrij

Celebrities Getuigenis ‘Ep­stein-handlanger’ Ghislaine Maxwell openbaar gemaakt

22 oktober Ghislaine Maxwell (58) heeft in 2016 verklaard dat haar vriend Jeffrey Epstein zich in haar bijzijn nooit schuldig heeft gemaakt aan wangedrag tegenover minderjarigen. Dat staat in een juridisch document dat tegen de zin van Maxwell openbaar is gemaakt.