Ghana plant miljoenen bomen op één dag om ontbossing tegen te gaan

Nieuw-Zeelandse premier Ardern: “Plannen voor film over bloedbad Christ­church erg snel en gevoelloos”

5:47 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft maandag de plannen voor een film over het bloedbad in Christchurch bekritiseerd. Tijdens de schietpartijen in verschillende moskeeën vielen in 2019 51 doden. Nog eens veertig mensen raakten gewond. De geplande film zou gaan over de reactie van Ardern op de aanslagen, maar volgens de premier is het project slecht getimed en richt het zich op het verkeerde onderwerp.