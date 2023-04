Ghana keurt als eerste nieuw malariavaccin van Oxford goed: “Ze willen niet als laatste in de rij staan”

Ghana is het eerste land ter wereld dat een nieuw malariavaccin van de Universiteit van Oxford goedkeurt, dat kan toegediend worden aan kinderen onder de drie jaar. De ziekte, die overgebracht wordt door muggen, doodt jaarlijks meer dan 600.000 mensen, waarvan de meeste kinderen in Afrika. Wetenschappers proberen al jaren malariavaccins te ontwikkelen.

Een langverwacht malariavaccin van de Universiteit van Oxford heeft zijn eerste goedkeuring gekregen in Ghana. Het land voert zijn inspanningen op om de ziekte aan te pakken. Het is nog onduidelijk wanneer het vaccin van Oxford in Ghana zal worden geïntroduceerd.

Lees ook PREMIUM Hoe het na een preventieve malariakuur in 2015 eigenlijk nooit meer goed kwam met Stromae

Na tientallen jaren werk was het eerste malariavaccin, Mosquirix van de Britse geneesmiddelenproducent GSK, vorig jaar goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een gebrek aan financiering en commercieel potentieel zorgde ervoor dat er niet genoeg doses geproduceerd konden worden.

Het vaccin van Oxford, dat wettelijk is goedgekeurd voor de leeftijdsgroep met het hoogste risico op sterfte aan malaria - kinderen van 5 tot 36 maanden - heeft een productievoordeel dankzij een overeenkomst met het Serum Institute of India voor de productie van maximaal 200 miljoen doses per jaar. GSK daarentegen heeft toegezegd tot 2028 jaarlijks tot 15 miljoen doses Mosquirix te produceren, ver onder de ongeveer 100 miljoen doses per jaar die volgens de WHO op lange termijn nodig zijn om de ziekte te bestrijden.

Dit is de eerste keer dat een belangrijk vaccin eerst is goedgekeurd in een Afrikaans land, vóór dat gebeurt in de rijke landen, zegt Oxford-wetenschapper Adrian Hill. Hij merkte op dat het ongebruikelijk is dat een regelgevende instantie in Afrika de gegevens sneller heeft beoordeeld dan de WHO. “Vooral sinds de coronacrisis hebben Afrikaanse regelgevende instanties een veel proactievere houding aangenomen. Ze willen niet als laatste in de rij staan.”