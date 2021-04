Gezonken oorlogsschip voor het eerst uitgebreid op beeld vastgelegd tijdens diepste duik naar wrak ooit

Politie­chef: “Totaal onnodig dat agent met knie op nek George Floyd zat”

3 april Het was “totaal onnodig” dat agent Derek Chauvin met zijn knie op de nek van George Floyd ging zitten, terwijl de arrestant geboeid op zijn buik op de grond lag. Er was op dat moment geen enkele dreiging meer voor hem en zijn collega’s. Dat verklaarde een chef van de politie in Minneapolis vandaag voor de rechtbank. Chauvin is aangeklaagd voor moord en doodslag,