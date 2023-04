Gezondheidstoestand van Berlusconi verbetert langzaam

NA­VO-baas: “President Zelensky heeft uitnodi­ging voor volgende top aanvaard”

Volodymyr Zelensky zal volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg deelnemen aan de volgende NAVO-top, die in juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius plaatsvindt. Het is wel nog onduidelijk of de Oekraïense president fysiek aanwezig zal zijn of de top via videoverbinding zal bijwonen. Om veiligheidsredenen worden de reizen van Zelensky niet aangekondigd.