Gezondheidspanel VS steunt boosterprikken voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Eerste bevestigde geval van apenpokken in de VS, ook in Europa rukt het virus gestaag op

Het zeldzame apenpokkenvirus is nu ook in de VS opgedoken. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC woensdag meegedeeld. In Europa is het virus inmiddels aan een opmars bezig. Er werd al melding gemaakt in Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

19 mei