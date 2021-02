Gezondheidsexpert van Johns Hopkins: “VS bereikt groepsimmuniteit in april”

Natuurlijke immuniteit door een eerder opgelopen besmetting met het coronavirus komt veel meer voor dan uit de tests blijkt. Dat schrijft Marty Makary, chirurg en gezondheidsspecialist van de gerenommeerde Johns Hopkins University, in een opiniestuk in de Wall Street Journal . Neem daarbij nog eens de al gevaccineerde Amerikanen en Makary verwacht dat de VS tegen april groepsimmuniteit kan bereiken. “Best mogelijk”, reageert epidemiologe Suzanne Judd.

In zes weken tijd is het aantal nieuwe besmettingen met 77 procent gedaald in de VS, zo bleek vorige week. “Als zoiets te danken is aan medicatie, dan spreken we van een wonderpil”, schrijft Makary in de Wall Street Journal. De gezondheidsspecialist van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - onderdeel van Johns Hopkins University - zoekt naar een verklaring voor die forse daling en vindt die in de zogenaamde groepsimmuniteit. Makary zegt dat bij het testen maar 10 tot 25 procent van de gevallen bovenkomt. Er is dus sprake van een zware onderschatting van het werkelijke aantal coronabesmettingen. Hij schat dat op dit moment al ongeveer 55 procent van de Amerikaanse bevolking natuurlijke weerstand heeft opgebouwd tegen het coronavirus door een eerdere infectie.

Lees ook Experten vrezen dat 70 procent van bevolking vaccineren onvoldoende is

Vijftien procent van de Amerikanen heeft intussen ook al een vaccin gekregen, en de vaccinatiecampagne in de VS loopt alsmaar beter. Makary’s hoopvolle en toch verrassende conclusie: “Er is reden om aan te nemen dat het land naar een extreem laag infectieniveau snelt. Naarmate meer mensen zijn geïnfecteerd - van wie de meesten milde of geen symptomen hebben - blijven er minder Amerikanen over die besmet kunnen raken. Aan het huidige tempo verwacht ik dat Covid in april grotendeels verdwenen zal zijn, waardoor Amerikanen hun normale leven kunnen hervatten.”

Als argument haalt Makary onder meer het hoge sterftecijfer in de VS aan. “Ongeveer 1 op de 600 Amerikanen stierf aan Covid-19, wat neerkomt op een mortaliteit van ongeveer 0,15 procent van de bevolking. Het sterftecijfer voor Covid-19-infectie ligt op ongeveer 0,23 procent. Deze cijfers geven aan dat grofweg twee derde van de Amerikaanse bevolking de infectie heeft gehad”, aldus Makary. Hij pleit er daarom al langer voor om, gezien het wereldwijde tekort aan beschikbare vaccins, wie al eens besmet geraakte met het coronavirus pas te vaccineren ná de meest kwetsbaren.

Suzanne Judd, epidemiologe van de University of Alabama, zegt in een reactie aan Yahoo Finance dat het inderdaad “mogelijk” is dat de VS dicht bij groepsimmuniteit zit. Zij verwijst naar een studie van de Columbia University die schat dat het werkelijke aantal coronabesmettingen tot tien keer hoger ligt dan de gevallen die geregistreerd worden door testing. Het onderzoek gaat ervan uit dat eind januari meer dan een derde van de Amerikanen al een infectie met het coronavirus doormaakte. “Tel daar het huidige aantal vaccinaties bij en het is best mogelijk dat we groepsimmuniteit naderen”, zei Judd. “Binnen twee of drie maanden zouden we moeten weten of deze trend aanhoudt, maar dit is zeker het meest positieve nieuws dat we in lange tijd hebben gehad.”

De vaccinatiecampagne draait in de Verenigde Staten inmiddels op volle toeren. Dagelijks krijgen 1,7 miljoen Amerikanen een spuitje en vrijdag waren er al meer dan 59 miljoen doses toegediend sinds de campagne van start ging op 14 december. President Joe Biden heeft er vertrouwen in dat hij zijn belofte kan waarmaken om in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap 100 miljoen doses toe te dienen.

Om groepsimmuniteit te bereiken zou ongeveer 80 procent van de bevolking immuun moeten zijn voor het virus.