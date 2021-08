Gezondheidsautoriteit VS: “Beademingsapparatuur van Philips is gevaarlijk”

Bocholt Nederland­se oud-profvoet­bal­ler overleden aan verwondin­gen na schietpar­tij, verdachte opgepakt in België

3 augustus De Belgische politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van zaterdagavond in Amsterdam. Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) werd daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij overleed dinsdag aan zijn verwondingen. De verdachte vluchtte naar het Limburgse Bocholt waar hij maandagavond is gearresteerd.