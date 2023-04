Gezondheid van Berlusconi verbetert gestaag, zeggen artsen: “Voorzichtig optimistisch”

Nieuwe batch gelekte documenten zoomt in op Russische oorlogsma­chi­ne vol intern wantrouwen: “FSB denkt dat leger aantal Russische slachtof­fers verdoezelt”

De onenigheid en interne ruzies binnen de Russische regering over de oorlog in Oekraïne, lijken nog scherper en dieper te gaan dan al werd gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe partij geheime documenten van de Amerikaanse overheid die online is gelekt, schrijft ‘The New York Times’. Die schetsen volgens de krant een beeld van een Kremlin dat ruziet over het aantal Russische doden en gewonden in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB beschuldigt het Russische leger ervan de omvang van het aantal Russische slachtoffers “te verdoezelen”.