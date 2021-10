Gezochte crimineel uit Brasschaat opgepakt op Franse luchthaven

Britse minister waarschuwt EU voor "histori­sche fout" in conflict over Noord-Ier­land

12 oktober Brexit-minister David Frost waarschuwt de Europese Unie voor een "historische fout" in het conflict over Noord-Ierland. "We hebben een korte, maar echte kans om een nieuwe regeling uit te werken die een einde maakt aan de politieke crisis die aan het smeulen is, zowel in Noord-Ierland als tussen ons", verklaarde Frost dinsdag tijdens een speech in Lissabon.