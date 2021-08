Gezochte Belg net over grens in Nederland opgepakt: vuurwapen, ploertendoder en drugs in auto gevonden

De Belgische politie vroeg rond 03.00 uur ‘s nachts aan Nederlandse agenten of zij hulp konden krijgen in Baarle-Nassau. Daar bleek een eenzijdige aanrijding te hebben plaatsgevonden aan de Nederlandse kant van de Alphenseweg. De agenten zagen dat de bestuurder weg wilde lopen, maar hielden hem staande.

Bij de daarop volgende identiteitscontrole gaf de 48-jarige Belg een valse naam op. In de auto van de man troffen de agenten in een verborgen ruimte een vuurwapen, een ploertendoder en drugs aan. Een ploertendoder is een verboden gevechtswapen in de vorm van een flexibele stok met een verzwaarde loden kop, waardoor een harde slag kan worden toegebracht. De verdachte werd opgepakt en de auto is in beslag genomen.