Gezinsdrama in Zwitserland: vier doden in eengezinswoning aangetroffen

De vier lichamen werden maandagochtend in een eengezinswoning in Buchs gevonden in het kanton Aargau. Over motief en de omstandigheden hebben de autoriteiten geen info verstrekt.



De eengezinswoning is gelegen in een rustige woonwijk. De kantonale politie verzamelde sporen en startte een onderzoek. Het parket van Lenzburg-Aarau heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.



Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.