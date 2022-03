Gezin getuigt over schrijnende situatie in Marioepol: “Dronken water uit riool om dorst te lessen”

Brits onderzoek naar verdwij­nings­zaak Maddie loopt op zijn einde

Het Britse onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal loopt op zijn einde, zo hebben meerdere Britse media gemeld. Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Zij is nooit teruggevonden.

