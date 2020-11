Gezaghebbende Duitse viroloog: “Coronagolf duurt zeker nog tot Pasen”

Proces tegen verdachten bloedbad Charlie Hebdo opgeschort vanwege corona

3:06 Het proces in Parijs tegen veertien verdachten die medeplichtig zouden zijn aan de aanslagen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015 is opgeschort tot en met dinsdag 3 november. De hoofdverdachte is positief getest op het coronavirus en moet zeven dagen in isolatie.