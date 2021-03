Gewurgde Nederlandse vrouw lag wekenlang onder berg rommel in de zetel, politie vond haar lichaam pas na derde bezoek aan huis

De Nederlandse politie is meerdere keren binnen geweest in een huis in Den Haag waar uiteindelijk een wekenlang vermiste vrouw is gevonden. Pas bij het derde politiebezoek werd het lichaam van de 35-jarige Gita op de zetel gevonden, verborgen onder een stapel spullen. Dat is maandag bekend geraakt tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank over de vreemde zaak.

De vrouw was op 9 oktober vorig jaar door haar familie als vermist opgegeven. Haar ouders en andere familieleden plaatsten onder meer een indringende videoboodschap op Facebook. “Lieve Gita, we zoeken je allemaal. We missen je, laat iets van je horen.”

Gewurgd

Op 24 oktober vond de politie de vrouw in haar eigen huis. Ze bleek te zijn gewurgd.

Drie keer waren agenten de woning van Gita Reyers in de Wognumstraat in Den Haag binnen geweest, zo blijkt. Maar pas die laatste keer werd haar stoffelijke overschot, in verregaande staat van ontbinding, gevonden. Haar ex-vriend, de moordverdachte, moet er volgens het Openbaar Ministerie weken naast hebben gezeten.

‘Niet meer gezien’

De 26-jarige man uit Zoetermeer had volgens verschillende buren deels zijn intrek in het huis genomen. Aan het AD zeggen buurtbewoners vaak ruzie te hebben gehoord vanuit de portiekwoning.

Quote Hoe kan er twee keer urenlang gezocht worden en ziet of ruikt niemand iets.

De advocaat van Boris S. vroeg de rechtbank gisteren om haar cliënt vrij te laten uit de cel. Volgens haar is allesbehalve duidelijk dat hij iets met de dood van Gita te maken heeft. Boris S. had aangegeven dat hij het slachtoffer ‘al een tijd niet meer had gezien’.

De advocaat vraagt zich ook af of het lichaam van de vrouw wel in de woning was toen de politie daar was. "Hoe kan er twee keer urenlang gezocht worden en ziet of ruikt niemand iets.”

Volledig scherm Bloemen bij de ingang van het woongebouw waar de dode vrouw werd gevonden. © AD

DNA in de nek

De rechtbank ziet voldoende reden om Boris S. voorlopig in de cel te houden. Zo is bijvoorbeeld het DNA van S. in de nek van Gita gevonden. Ook zijn er sporen van hem in het huis gevonden waar het lichaam lag.

Er wordt momenteel nog volop onderzoek gedaan wanneer de vrouw precies is overleden. Mogelijk was ze al twee of zelfs drie weken dood voordat ze werd gevonden. De procureur is ervan overtuigd dat het lichaam al die tijd in de woning heeft gelegen. "De politie vond haar pas na drie uur zoeken. Ze lag onder een enorme stapel rotzooi op de bank.”

Gita was volgens haar profiel op LinkedIn een pedagogisch medewerker die op zoek was naar nieuw werk. ‘Ze is zo’n geweldig lief persoon’, schreef een oud-collega van haar eerder op Facebook.

De zaak gaat op 25 mei verder, maar ook dan wordt de rechtszaak nog niet inhoudelijk behandeld.

