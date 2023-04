Gewonden na inval al-Aqsa moskee door Israëlische politie, Hamas reageert met raketten

De Israëlische politie zei in een verklaring dat ze gedwongen was de moskee te betreden nadat “gemaskerde raddraaiers” zich met vuurwerk, stokken en stenen in de moskee hadden opgesloten. De politie gebruikte verdovingsgranaten, Palestijnen staken vuurwerk af en gooiden met stenen. In video’s die op sociale media circuleren, is te zien hoe vuurwerk afgaat en hoe de politie in de moskee mensen met wapenstokken slaat.

Raketten afgevuurd

In reactie op de inval hebben Palestijnen in de Gazastrook naar verluidt verschillende raketten op Israël afgevuurd. In de stad Sderot, die direct aan de Gazastrook grenst, gingen evenals in andere plaatsen in het zuiden van het land alarmsirenes af, meldt het Israëlische leger. Daarop vielen Israëlische vliegtuigen Gaza aan. Volgens Hamas Radio werden daarbij twee trainingskampen getroffen, die gevestigd zijn in Gaza-stad en in een vluchtelingenkamp. Volgens het leger ging het echter om locaties waar wapens worden geproduceerd en opgeslagen voor “de terroristische organisatie Hamas”.