Gewonden bij schietpartij in Italiaanse Triëst

Meisje (19) overleden nadat ze flauwviel op wilde attractie in Turkije

3 september In een pretpark in de Turkse stad Istanboel is een jongedame in tragische omstandigheden om het leven gekomen. Zeynep Gunay (19) raakte op een van de wilde attracties bewusteloos én begon te braken. Het personeel zou ondanks noodkreten van de familie echter geweigerd hebben om het slingerende gevaarte stil te leggen.