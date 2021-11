Gewonden bij mesaanval op ICE-trein in Duitsland

Franse bisschop­pen: “Kerk is verantwoor­de­lijk voor systema­tisch kindermis­bruik”

Franse bisschoppen hebben erkend dat de rooms-katholieke kerk in Frankrijk verantwoordelijk is voor het jarenlange systematische kindermisbruik door geestelijken in het land. De bisschoppen gaven op een jaarlijkse conferentie in Lourdes toe dat de kerk kindermisbruik heeft toegestaan en stilgezwegen.

