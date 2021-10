Gewonden bij mesaanval en brandstichting in trein Tokio

De aanval had plaats rond 20.00 uur lokale tijd, toen de trein stilstond op het Kokuryo-station in de Japanse hoofdstad. Wat zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk, maar volgens mediaberichten sprenkelde de man een vloeistof in de treinwagon. Op foto's en video's is te zien dat er brand is in de wagon en dat mensen in paniek door de ramen naar buiten klimmen.

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een trein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon voetgangers neer te steken. Daarbij vielen zeven doden.