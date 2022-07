Gewonden bij droneaanval op hoofdkwartier Russische Zwarte Zeevloot

“Vanmorgen vroeg hebben Oekraïense nationalisten besloten onze marinedag te bederven”, schreef Rasvosjejev op Telegram. In Rusland is 31 juli een nationale feestdag voor de marine, die in veel regio’s gevierd wordt. De feestelijkheden in Sebastopol zijn echter afgelast. Rasvosjejev vraagt inwoners van de stad thuis te blijven.

De gewonden zijn personeelsleden van de Russische Zwarte Zeevloot. Er waren geen dodelijke slachtoffers. De binnenlandse inlichtingendienst FSB onderzoekt de aanval.

Oekraïne ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Volgens een woordvoerder gaat het om een “provocatie” van Rusland. “De bevrijding van onze Krim zal niet op deze manier en veel effectiever plaatsvinden. Alles heeft zijn tijd”, schreef hij op Telegram.

In Sint-Petersburg vindt zondag naar aanleiding van de feestdag een parade plaats met oorlogsschepen, vliegtuigen en duizenden soldaten. De Russische president Vladimir Poetin zal daar aanwezig zijn. Ook in andere Russische steden vinden parades plaats.

Russische autoriteiten in regio’s die grenzen aan Oekraïne hebben herhaaldelijk geklaagd over aanvallen vanuit het buurland. Het is echter de eerste keer dan de Russen melding maken van een dergelijke aanval sinds het begin van hun offensief in Oekraïne op 24 februari.

De afgelopen weken zijn de Oekraïense strijdkrachten in het zuiden opnieuw een offensief gestart om verloren gebieden opnieuw te veroveren en ze hebben daarbij enkele successen geboekt. Woensdag hebben Oekraïense strijdkrachten een belangrijke brug in Cherson, een stad die door Russische troepen bezet is, gedeeltelijk verwoest.

