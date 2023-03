Gewonde schoolkinderen hebben ziekenhuis verlaten en zijn terug thuis na busongeval in Frankrijk

UpdateDe kinderen die gisteren gewond raakten bij een busongeval in de Franse gemeente Corps in Isère hebben het ziekenhuis verlaten en zijn terug thuis bij hun ouders. Dat meldt de Franse nieuwszender BFM TV. In totaal raakten 21 mensen, onder wie 18 kinderen en drie volwassenen, gewond nadat de bus in een ravijn was gestort. Volgens de politie is de prioritaire onderzoekspiste dat de buschauffeur onwel was geworden.

KIJK. De bus met schoolkinderen stortte gisterenochtend in een ravijn

De bus stortte gisteren omstreeks 8:45 uur neer in een ravijn in de gemeente Corps, aan de voet van de Franse Alpen. Er zaten in totaal 46 mensen in het voertuig. Veertig onder hen waren kinderen van de lagere school met een leeftijd tussen zes en tien jaar oud.

Alle gewonde kinderen, 18 in totaal, hebben het ziekenhuis ondertussen verlaten en zijn nu terug thuis in de gemeente Sceaux, in de regio Parijs. Over de toestand van de gewonde volwassenen – de buschauffeur, zijn vrouw en een begeleider – zijn geen nieuwe details bekend.

Onder de ouders van de kinderen overheerst een gevoel van opluchting. “We zijn echt blij dat we ze terug hebben”, getuigt een moeder bij BFM TV. “Het is goed om weer thuis te zijn”, zegt een meisje dat op de bus zat. Toch zijn de meeste kinderen nog onder de indruk van het ongeval. “We gingen rechtdoor en belandden in een ravijn. Mijn knie en voet kwamen vast te zitten, en ook mijn schouder zat klem”, klinkt het bij één van de jonge passagiers.

Buschauffeur “voelde zich niet goed”

Ook de burgemeester van Sceaux, Philippe Laurent, was aanwezig bij de terugkeer van de slachtoffers. “Het feit dat de kinderen allemaal hun gordels droegen, toont het professionalisme van de mensen die hen begeleidden”, zei hij. “Als dat niet het geval was geweest, hadden een aantal kinderen waarschijnlijk ernstigere verwondingen opgelopen.”

De politie gaat ervan uit dat de buschauffeur kort voor het ongeval onwel was geworden. De man bleef in een bocht rechtdoor rijden, waardoor de bus vervolgens in de ravijn terechtkwam. “De vrouw van de chauffeur vertelde me dat hij zich slecht voelde. Hij had zijn gordel losgemaakt omdat hij zich benauwd voelde en zei ‘ik ga stoppen, ik ga niet overgeven voor de kinderen’”, aldus zijn werkgever Jean-Luc Chevalier.

