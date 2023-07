Gewezen volgelinge satanische sekteleider Charles Manson komt na meer dan 50 jaar vrij

Van Houten werd veroordeeld tot een levenslange celstraf nadat ze in 1969 door Manson was aangezet tot de moord op zakenman Leno LaBianca en zijn vrouw Rosemary. Ze was op het moment van de feiten 19 jaar.

Volledig scherm Leno and Rosemary LaBianca. © RV

“Ze is uiteraard verheugd, maar ze is vooral blij dat haar harde werk voor herintegratie erkend is door het gevangeniswezen en de rechtbank, die geoordeeld hebben dat ze geen risico vormt voor de openbare veiligheid”, aldus de advocate.

In de zomer van 1969 zaaiden de leden van de satanische sekte van Charles Manson terreur in Californië, waar ze minstens negen bloedige moorden pleegden. Onder de slachtoffers was ook actrice en model Sharon Tate, die getrouwd was met regisseur Roman Polanski en zwanger was op het moment van de feiten. Leno en Rosemary LaBianca werden in augustus 1969 vermoord in hun huis in Los Angeles.

Volledig scherm Roman Polanski en Sharon Tate. © Instagram

Volledig scherm Leslie Van Houten. © AP, RV

Volledig scherm Drie vrouwelijke leden van de Manson Family na hun arrestatie in 1970: Patricia Krenwinkle, Leslie Van Houten en Susan Atkins. © Photo News

De gouverneur van de staat Californië, Gavin Newsom, heeft laten weten dat hij zich niet zal verzetten tegen de vrijlating. Bij vorige pogingen van Van Houten om vervroegd vrij te komen, was er wel met succes verzet aangetekend. “De gouverneur is teleurgesteld door de beslissing van het hof van beroep om mevrouw Van Houten vrij te laten, maar zal geen nieuwe stappen ondernemen omdat de kans klein is dat die succesvol zijn”, aldus zijn woordvoerster.

Zij voegde wel toe dat de families van de slachtoffers “nog steeds de brutale impact voelen” van de moorden die de Manson-sekte pleegde.