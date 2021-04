Gewezen leider extreemrechts in Oostenrijk aangeklaagd na Ibizagate

Strache was vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) toen hij in mei 2019 in opspraak kwam. Uit een video, die gemaakt werd in 2017, was namelijk gebleken dat hij bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordeed als een familielid van een Russische miljonair. De zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie tussen FPÖ en de christendemocratische ÖVP van kanselier Sebastian Kurz. Strache nam ook ontslag als partijvoorzitter.