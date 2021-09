Gewezen ETA-leider Josu Ternera vrijgesproken door Franse rechter

De separatistische leider werd in 2017 in Parijs nog tot acht jaar cel veroordeeld: hij werd schuldig bevonden voor zijn deelname aan ETA-activiteiten tussen 2011 en 2013, toen hij was ondergedoken om te ontsnappen aan de autoriteiten. Het ging toen om een uitspraak bij verstek, omdat Ternera nog voortvluchtig was. Daarom kon hij een nieuw proces aanvragen nadat hij in 2019 werd opgepakt in een ziekenhuis in de Franse Alpen.