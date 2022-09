Gewelddadige protesten na moord op Iraanse vrouw die hoofddoek verkeerd droeg: al 5 burgers om het leven gekomen

Hengaw Organisation for Human Rights, een Noorse organisatie die schendingen van de mensenrechten in Iran volgt, zei dat vijf mensen maandag tijdens demonstraties in de Koerdische regio van Iran zijn doodgeschoten. In andere steden werden in het weekend 75 anderen gewond.

Ondertussen beschuldigde de gouverneur van Teheran, Mohsen Mansouri, de demonstranten ervan de politie aan te vallen en openbare eigendommen te vernielen, waarbij hij in een Twitter post maandag beweerde dat de demonstranten “volledig georganiseerd en getraind waren om onrust te zaaien in Teheran”.

Volledig scherm Protesten na de dood van Masha Amini. © AP

Een video, vrijgegeven door de Iraanse staatstelevisie, toont het moment dat de 22-jarige Mahsa Amini in elkaar zakt na haar arrestatie door de Iraanse “zedelijkheidspolitie”. Iraanse politie noemt de dood van Mahsa Amini een “ongelukkig voorval”. Iraanse functionarissen zeiden dat Amini vrijdag overleed na een “hartaanval” afgelopen dinsdag. Haar familie zei echter dat ze geen bestaande hartkwaal had.

Bewerkte beelden van beveiligingscamera’s die door de Iraanse staatsmedia zijn vrijgegeven, lijken Amini te tonen die in elkaar zakt in een “heropvoedingscentrum” waar ze naartoe werd gebracht om “advies” te krijgen over haar kleding.

Slaan met knuppels

De Iraanse zedenpolitie maakt deel uit van de wetshandhaving en is belast met de handhaving van de strenge sociale regels van de Islamitische Republiek, waaronder de kledingvoorschriften die vrouwen verplichten in het openbaar een hoofddoek of hidjab te dragen. “Het Mensenrechtenbureau van de VN (OHCHR) heeft talrijke en geverifieerde video’s ontvangen van gewelddadige behandeling van vrouwen, waaronder het slaan van vrouwen in het gezicht, het slaan met knuppels en het in politiebusjes gooien na protesten”, aldus de verklaring.

Maandag zei Hossein Rahimi, commandant van de politie in Teheran, tijdens een persconferentie dat de politie “alles” had gedaan om haar in leven te houden. Maar de verklaringen van de politie werden niet geaccepteerd door de demonstranten. De VN zei dat duizenden mensen de straat op zijn gegaan in steden als Teheran, Isfahan, Karaj, Mashhad, Rasht, Saqqes en Sanandaj om gerechtigheid en verantwoording te eisen.

Na Amini’s begrafenisceremonie op zaterdag, vuurden veiligheidstroepen traangas af op demonstranten in haar woonplaats Saqqez, in de Iraanse provincie Koerdistan. Een video gedeeld door de Free Union of Iranian Workers toonde demonstranten in Sanandaj die “dood aan de dictator” scanderen. Een andere video toonde vrouwen die hun hidjabs afdeden en ermee zwaaiden uit protest in Teheran.

Volledig scherm Zware protesten in Teheran na de dood van Masha Amini. © via REUTERS