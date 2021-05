Geweld in Israël escaleert verder: meer dan 100 raketten afgevuurd vanuit Gaza, 22 doden aan Palestijnse kant na vergeldingsaanval

Telewerken op idyllische plek? Deze Italiaanse steden komen tussen in huur van jouw vakantie­huis

10 mei Telewerken is voor velen aan de orde van de dag tijdens de pandemie, maar waarom gewoon thuis aan je bureau werken als je dat ook op een idyllische locatie kan doen? Enkele pittoreske Italiaanse steden willen buitenlandse werknemers helpen om de sprong te wagen. In een poging nieuwkomers te lokken, betalen Santa Fiora in Toscane en Rieti in Lazio tot vijftig procent van de huurkosten van een (vakantie)huis.