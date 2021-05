Geweld in Gaza houdt aan: weer nachtelijke beschietingen

Zeventien­ja­ri­ge doodgesto­ken in voorstad Parijs

2:00 In Champigny-sur-Marne, een voorstad van Parijs, is dinsdag een 17-jarige jongeman doodgestoken. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Een minderjarige is opgepakt. De verdachte, die werd opgepakt kort na de feiten, is geboren in 2005, zo liet het openbaar ministerie weten. Volgens een ander bron woonde hij in hetzelfde gebouwencomplex als het slachtoffer.