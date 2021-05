Geweld in Afghanistan laait opnieuw op na driedaagse wapenstilstand

Er werden opstoten gemeld in de buitenwijken van Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie. Het geweld is opgelaaid sinds bekend werd dat de internationale troepen zich gaan terugtrekken uit Afghanistan. De buitenlandse soldaten zijn op 1 mei officieel begonnen met hun aftocht die op 11 september afgerond moet zijn. De taliban hebben sindsdien hun aanvallen op onder meer provinciale hoofdsteden, legerbases en controleposten geïntensiveerd.

Vrijdag vond tijdens het vrijdaggebed een explosie plaats in een moskee in het Shakar Darah-district. Daarbij vielen minstens 12 doden, 15 anderen raakten gewond. Onder de slachtoffers was ook de imam van de moskee. Volgens SITE werd de bom in de moskee geplaatst en ging ze af toen de gelovigen het gebouw waren binnengekomen. De politie had eerder al gemeld dat de explosieven vlakbij het altaar waren geplaatst.