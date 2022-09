Geweld en grootschalige plunderingen in Haïti omwille van stijging brandstofprijzen

Poetin verzekert Indiase premier Modi dat hij de oorlog in Oekraïne “zo snel mogelijk” wil beëindigen

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Indiase premier Narendra Modi verzekerd dat hij de oorlog in Oekraïne “zo snel mogelijk” wil beëindigen. Tijdens een onderhoud tussen de twee wereldleiders, in de marge van een regionale top in Oezbekistan, zei Poetin ook nog begrip te hebben voor de Indiase “ongerustheden” over de oorlog. Modi had Poetin gezegd dat het geen tijd is voor oorlog.

16 september