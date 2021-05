Geweld blijft escaleren: straatgevechten in Israël, mogelijk grondoffensief in Gaza en nu ook raketten vanuit Libanon

Al drie dagen vliegen raketten heen en weer tussen Israël en de Palestijnse gebieden. In verschillende dorpen en steden in Israël zijn nu ook Joodse en Arabische Israëliërs op straat slaags geraakt met elkaar. Het Israëlische leger maakt zich klaar voor een grondoffensief in Gaza. De beslissing of het zover komt, zou vandaag nog vallen.

Na opnieuw een onrustige nacht heeft Israël tanks en pantservoertuigen opgesteld aan de grens met de Gazastrook. Terwijl het artillerievuur op de door Hamas gecontroleerde Palestijnse enclave toenam, werden tanks en andere pantservoertuigen samengetrokken aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Of Israëlische soldaten daadwerkelijk de Gazastrook gaan binnentrekken, wordt wellicht later vandaag beslist.

“We staan klaar en we blijven ons voorbereiden op verschillende scenario’s”, zei legerwoordvoerder Jonathan Conricus. Hij preciseerde dat een invasie met grondtroepen “een van de scenario’s” was.

Volgens het Israëlische leger (IDF) heeft de islamistische beweging Hamas sinds maandag meer dan 1.600 raketten op Israël afgeschoten vanaf de Gazastrook. In de nacht van woensdag op donderdag is ook voor het eerst sinds het escaleren van het geweld een raket op het noorden van Israël afgevuurd. De meeste raketten komen niet aan of worden onderschept door het luchtafweergeschut, aldus het IDF. De Israëlische krijgsmacht waarschuwt Hamas voor “een antwoord”. In de Gazastrook heeft de Joodse staat ongeveer zeshonderd doelen aangevallen. Het leger zegt onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd.

Hamas zegt zaterdag vanuit Gaza een nieuw type raket te hebben afgevuurd op de tweede grootste luchthaven van Israël (Ramon nabij Eilat), maar een Israëlische functionaris heeft dit ontkend.

Ook raketten vanuit Libanon

Vanuit Libanon zijn donderdagavond drie raketten op Israël afgevuurd. Ze zijn echter voor de kust van het land in zee gevallen, zo meldde het Israëlische leger. Libanese veiligheidskringen bevestigden dat drie raketten vanuit het zuiden van Libanon afgevuurd waren. Het was niet meteen duidelijk welke groep verantwoordelijk is voor de aanval. Een bron bij het Libanese leger die anoniem wou blijven, zei dat vermoedelijk Palestijnse groepen achter de aanval zaten. De Israëlische televisie meldde dat er geen gewonden vielen of schade werd aangericht.

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben volgens het leger dan weer een gebouwencomplex van de inlichtingendienst van Hamas beschoten. Op het terrein bevindt zich het belangrijkste militaire observatiecentrum van de islamistische organisatie, deelde het leger donderdag mee. Tientallen leden van Hamas zouden op het moment van de aanval in de compound aanwezig geweest zijn. Of er doden en gewonden vielen, zei het leger niet.

VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag niet bijeen om het opgelaaide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen te bespreken. Diplomaten zeggen dat de Verenigde Staten niets voelden voor een openbare spoedzitting. Washington geldt als een belangrijke bondgenoot van Israël. De Amerikaanse regering benadrukte deze week dat de Israëliërs het recht hebben zich te verdedigen tegen raketaanvallen, maar riep ook op al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te voorkomen.

Emmanuel Macron, die donderdag een onderhoud had met de Palestijnse president Mahmoud Abbas, heeft “het raketvuur waarvoor Hamas en andere terroristische groepen zich verantwoordelijk stellen, krachtig veroordeeld”, zo heeft het Elysée meegedeeld. De beschietingen brengen “de bevolking van Tel Aviv ernstig in gevaar” en schaden “de veiligheid van de staat Israël”.

De Franse president, die ook met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal praten, zal op de dringende noodzaak wijzen van “een terugkeer naar de vrede en van een beslissende herlancering van de onderhandelingen”, zo wordt er in de mededeling aan toegevoegd.

Volledig scherm Israëlische Arabieren clashen met de politie en Joodse inwoners in Lod. © AP

De balans van de gevechten tussen de islamistische beweging Hamas en Israël is in de Gazastrook opgelopen tot meer dan honderd doden, zo hebben de lokale autoriteiten donderdagavond gezegd.

Het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave sprak van 103 doden, onder wie 27 kinderen, en 580 gewonden sinds het geweld maandagavond uitbrak. De Israëlische zijde maakte melding van zeven doden en tientallen gewonden door raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd.

Rellen

Er vonden afgelopen nacht in verschillende steden opnieuw felle confrontaties plaats tussen de Palestijnse en Joodse inwoners. Mensen die al decennialang samenleven als Israëlische staatsburgers gaan elkaar te lijf.

Volledig scherm Een Arabisch uitziende man werd aangevallen in Bat Yam © AFP

Onder meer in Lod zijn het Arabische jongeren die de politie aanvallen met stenen en vuurwerk. In Bat Yam werd een Arabisch uitziende man uit zijn wagen gesleurd en afgeranseld door Joodse inwoners. Later bleek het per vergissing om een Jood te gaan. In hetzelfde stadje werd een bekend ijssalon helemaal gesloopt door een woedende menigte. De politie heeft 374 mensen aangehouden.

Willem Luyckx, een Nederlander die in de stad Jaffa woont, heeft bij HLN LIVE getuigd over de rellen. “De dokters in het ziekenhuis hebben gezegd dat de man - die uit zijn wagen werd gesleurd - geluk heeft gehad dat hij geen hersenbeschadiging heeft opgelopen na alle klappen en schoppen”, vertelde Luyckx. “Maar nu hebben we een bericht gekregen via een WhatsApp-groep dat Arabische jongelui zich willen verenigen en om 17 uur willen ze wraak nemen en naar Bat Yam gaan.”

Quote De meeste Israëli’s, Joden en Arabieren, nemen afstand van het geweld. Willem Luyckx

Maar de Nederlander vindt het belangrijk om het geweld toch te relativeren. “We moeten het niet overdrijven. Er is natuurlijk altijd een klein deel van de bevolking, het gaat dan om extremistische groeperingen van beide kanten, die dat geweld opzoeken. De meeste Israëli’s, Joden en Arabieren, nemen afstand van het geweld”, legde Luyckx uit.

Volledig scherm Een horecazaak werd gesloopt in Bat Yam © AFP

De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, beval “massale” versterkingen van de veiligheidstroepen in de Israëlische steden waar zowel Joden als Arabieren wonen en die sinds dinsdag het theater van geweld tussen de twee bevolkingsgroepen zijn.

Ondanks oproepen van de internationale gemeenschap en diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan de spiraal van geweld, werden donderdag vanuit de Gazastrook weer honderden raketten afgevuurd in de richting van Israël, terwijl het Israëlische leger de Gazastrook bleef bestoken.

“Het zal tijd vergen (...) maar we gaan de rust in Israël herstellen”, zei premier Benjamin Netanyahu.

Vluchten opgeschort

Luchtvaartmaatschappijen als British Airways, Virgin Atlantic, Iberia en Lufthansa schorten hun vluchten naar de Israëlische stad Tel Aviv op wegens het oplopende conflict. Eerder staakte ook KLM de vluchten naar Tel Aviv. De Amerikaanse maatschappijen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines vliegen ook al tijdelijk niet die kant op.

De beslissing van de maatschappijen is genomen in nauw overleg met de autoriteiten, leveranciers van veiligheidsdiensten en het eigen personeel. De afgelopen dagen moest het vliegverkeer van en naar de internationale luchthaven Ben Gurion al een paar keer worden stilgelegd. Daarbij werden vluchten ook omgeleid naar Cyprus.

