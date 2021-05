Gewapende mannen kidnappen opnieuw groot aantal Nigeriaanse scholieren

Ontvoerde studenten na maand vrijgela­ten in Nigeria

30 mei In Nigeria is een groep ontvoerde studenten en universiteitsmedewerkers weer vrijgelaten na meer dan een maand gegijzeld te zijn geweest. “De ontvoerders hebben de veertien gijzelaars zaterdag vrijgelaten”, verklaarde een verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten in de staat Kaduna.