Gewapende man neergeschoten door politie in Londen

Opnieuw moordenaar uit België op lijst Europe’s Most Wanted: de taxichauf­feur die vlak vóór bewakings­ca­me­ra moordde

De Europese politiedienst Europol voert de jacht op naar een voortvluchtige man van 54 die in de herfst van 2005 een taxichauffeur doodstak op de luchthaven van Zaventem. Het is het eerste dossier van een moord in België dat de lijst van Europe’s Most Wanted haalt sinds Hilde Van Acker - de helft van het beruchte duivelskoppel - vlak na haar vermelding op die lijst in 2019 gearresteerd werd in Afrika.

3 december