Gewapende man aangehouden bij huis rechter Hooggerechtshof VS

Britse prof die exact aantal stemmen voor Boris Johnson voorspelde: “Zou me verbazen als hij in herfst nog premier is”

211 parlementariërs van de Britse Conservatieve Partij spraken maandag hun vertrouwen in partijleider en premier Boris Johnson uit. Eén man tweette de juiste uitslag een uur voor hij bekend was: professor Jon Tonge van de universiteit van Liverpool. Op Twitter drukte hij daarna zijn spijt uit dat hij geen geld op zijn gok had ingezet. Volgens Tonge is Johnson wel nog niet uit de problemen en zal hij in het najaar alsnog premier af zijn.

13:53