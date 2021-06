Gevonden voorwerp werpt mogelijk nieuw licht op zaak vermoorde Ichelle

Het voorwerp werd gevonden na een zoektocht door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de recherche. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het voorwerp daadwerkelijk van Ichelle was.

Ichelle van de Velde (29) uit het Zeeuws-Vlaamse Oostburg verdween op 15 december. De eerste delen van haar lichaam werden gevonden op 16 februari, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van hoofdverdachte Sandra H. Deze uitgewekten Antwerpse (45) heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, slechts enkele panden naast de zaak van het slachtoffer. Later werden de laatste resten van het lichaam gevonden.