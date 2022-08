Gevonden lichaam op Curaçao is van vermiste Nederlander (45) uit Leiden

Rijke graanhande­laar in Oekraïne gedood na raketaan­val: “Geen toeval maar moord met voorbedach­ten rade”

Bij beschietingen in de stad Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne, is zakenman Oleksi Vadatoersky (74) om het leven gekomen. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Vadatoersky was een bekend ondernemer in het land en stond op de 24ste plaats in de lijst van Forbes van rijkste mensen in Oekraïne.

