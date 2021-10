Gevonden lichaam in Franse Ardennen is vermiste ingenieursstudent Valentin (23), strafrechtelijk onderzoek gestart

Het lichaam vertoont volgens lokale media “sporen van schrammen”. Nog volgens de plaatselijke pers wijzen de kleren die de student droeg op mogelijke tussenkomst van derden. Vrienden verspreidden na de verdwijning via Facebook een opsporingsbericht met daarop allicht de laatste foto van Gomes. De student met getrimde baard is er te zien in onder meer een roze geruite sportlegging.

Het parket van Charleville-Mézières meldde maandagavond al dat een strafrechtelijk onderzoek op beschuldiging van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder intentie te doden” was opgestart. Een later vandaag geplande autopsie moet meer uitsluitsel brengen.

Gomes studeerde voor burgerlijk ingenieur aan de universiteit van Rijsel (Lille). Samen met een onbekend aantal anderen nam hij deel aan een introductieweekend op de camping La Vénerie. Dergelijke weekends hebben in Frankrijk vaak een slechte reputatie. Studentendopen zijn bij de zuiderburen sinds eind jaren 90 bij wet verboden. Niet zelden gebeuren ontgroeningen op deze weekends in besloten groep toch. Vaak gaan deze gepaard met aanzienlijk alcoholgebruik.

Hoeveel studenten aanwezig waren op La Vénerie is nog niet duidelijk. Evenmin is geweten of ze hun eigen tentjes meebrachten of logeerden in de bungalows op het domein. Het parket houdt in de huidige onderzoeksfase de lippen stijf. Het blijft gissen welke aanwezigen al dan niet al zijn ondervraagd.