Gevonden lichaam in Britse rivier wel degelijk van vermiste Nicola Bulley

“De ontwikkeling van vandaag is niet de uitkomst die iemand van ons zou hebben gewild, maar we hopen dat het in ieder geval enige antwoorden kan geven voor Nicola’s dierbaren, die in onze gedachten blijven”, vertelde adjunct-hoofdcommissaris Peter Lawson tijdens een persconferentie. Hij nam ook de tijd om zijn dankbaarheid uit te drukken aan iedereen die heeft geholpen in het onderzoek.

De familie zei in een verklaring dat de formele identificatie hun ergste angsten bevestigde. “We zullen nooit kunnen snappen wat Nikki in haar laatste momenten heeft meegemaakt en dat zal ons nooit loslaten”, zei de familie. “We zullen Nikki nooit vergeten, hoe zouden we ook kunnen, zij was het middelpunt van onze wereld. Zij was degene die ons leven zo bijzonder maakte en niets zal daar een schaduw over werpen.”