Gevonden bloedsporen in Peru zijn niet afkomstig van vermiste Natacha de Crombrugghe

Onze landgenote verdween op 24 januari in Peru toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land die erg in trek is bij toeristen. Kort na haar verdwijning speurden berggidsen, agenten en heel wat vrijwilligers gedurende vijftig dagen meer dan 190 kilometer aan wandelpaden in de kloof af, maar van Natacha was geen spoor.

Eind juni werd in het kader van de verdwijning ook een bijgebouwtje van La Estancia doorzocht, het hotel in Cabanaconde waar Natacha de dag voor haar verdwijning verbleef. Het gerucht deed de ronde dat de Belgische daar een feestje had bijgewoond, maar dat zou niet kloppen. De avond voor haar verdwijning verliet de Belgische toeriste rond 21 uur het hotel voor een kleine snack. Een uur later zou ze al terug op haar hotelkamer geweest zijn.

Quote Het bloed dat werd geanaly­seerd, is van een mens afkomstig, maar niet van Natacha. Politiechef Miguel Cayetano

Bloedsporen

Bij de huiszoeking in het bijgebouw trof de politie bloedspatten aan, maar die blijken nu zeker niet van Natacha te zijn. “Het bloed dat werd geanalyseerd, is van een mens afkomstig, maar niet van Natacha”, zei politiebaas Miguel Cayetano op een persconferentie, aldus de Peruaanse krant ‘La Republica’.

De moeder van de vermiste vrouw bevestigde destijds de vondst van de sporen in onze krant. Volgens haar ging het niet om bloed, maar om “lichaamssappen die niet met het blote oog te zien waren”. Sabine Verhelst leek toen al uit te sluiten dat er een link was met haar dochter. Een analyse van de stalen heeft dat nu bevestigd.

Drie pistes

Voorlopig blijft het een mysterie wat er met Natacha gebeurd is. De politie houdt rekening met drie pistes. “Het is mogelijk dat Natacha de Crombrugghe in het ravijn of de rivier is gevallen, dat haar verdwijning het gevolg is van een criminele daad of dat ze nog in leven is. Zolang we geen lichaam hebben gevonden, zijn alle theorieën geldig", aldus politiechef Cayetano.

