‘Gevoelige’ documenten over Britse kernonderzeeër gevonden in toiletten van pub

Baarmoeder­cys­te van bijna 100 kilo verwijderd bij Poolse vrouw

Artsen in Polen hebben een cyste van bijna 100 kilogram verwijderd bij een patiënt. Op een van de eierstokken van een 24-jarige vrouw had zich een met vloeistof gevulde holte gevormd, zo maakte het academisch ziekenhuis in de Poolse stad Rzeszow bekend. De cyste had een diameter van ongeveer één meter.