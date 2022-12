Gevluchte Russische soldaat getuigt vanop geheime plek over gruweldaden: “Iedereen dacht dat ze zoals Rambo konden zijn”

Lissabon opnieuw getroffen door zware overstro­min­gen, schade in regio is enorm

Lissabon is voor de tweede keer op korte tijd het slachtoffer geworden van zware overstromingen. Eerder deze maand stond de Portugese hoofdstad al eens onder water, daarbij viel toen één dode. Dinsdag kwam een Atlantische storm aan land, die verwoestend uithaalde in de regio. Vooral het lager gelegen gebied in de buurt van het dorpje Alges is hard getroffen. Hulpdiensten zijn druk in de weer om de noodsituatie op te lossen. Voorlopig is er nog geen nieuws over mogelijke slachtoffers.

14 december