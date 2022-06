Gevluchte Oekraïners onthullen de gruwel van Russische filtratiekampen

Bevolking in bezette steden als Marioepol en Cherson kunnen niet vluchten naar het westen en dus staan ze voor een vreselijk dilemma: in je belegerde stad blijven, of vluchten naar het land dat je thuis heeft verwoest. Aan de grens met Rusland krijgen ze vervolgens te maken met filtratiekampen. Maar wat zijn deze filtratiekampen? En hoe erg gaat het daar aan toe?

Om Rusland binnen te komen, worden veel Oekraïners door een zogenaamde filtratie gedwongen, een proces waarbij ze worden gefotografeerd, ondervraagd, hun vingerafdrukken worden genomen en de inhoud van hun telefoons wordt onderzocht. Mannen moeten zich uitkleden tot op hun ondergoed en hun lichaam wordt onderzocht op tatoeages die banden met Oekraïense nationalistische groeperingen zouden kunnen verraden. Iedereen wordt de vraag gesteld of hij of zij iemand kent die in het Oekraïense leger heeft gediend.

Toen Olena aan de beurt was voor verhoor, had ze al drie weken koud, hongerig en slapend op de grond doorgebracht. Toch was de mannelijke Russische officier die haar beval haar bloes uit te trekken de ergste vernedering voor haar sinds ze wegvluchtte uit Marioepol.

“Kneuzingen op de schouders kunnen betekenen dat je een sluipschutter bent”, vertelt Olena aan The Guardian. Ze was ontzet. “Ik zei hem dat ik in augustus 60 jaar word. Hoe kan ik een sluipschutter zijn?” De agent leek zich er niets van aan te trekken. “Ik draag mijn bril toch niet”, zei hij tegen haar. “Doe je topje nu maar uit”.

Slagen met knuppels

Verhalen zoals dat van Olena uit een filtratiekamp in Nikolske, een stad in de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk (DNR), zijn gebruikelijk onder het groeiende aantal Oekraïense vluchtelingen die nu in Georgië zijn. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn naar schatting 20.000 Oekraïners Georgië binnengekomen, velen vanuit Rusland via de noordelijke Kazbegi berggrens.

Olena herinnert zich hoe een bewaker een man ondervroeg en een sleutelhanger vond met de afbeelding van het Oekraïense wapenschild. Vier bewakers sloegen de man vervolgens met knuppels en schopten tegen zijn hoofd. Vervolgens werd hij zonder jas of muts buiten gegooid bij vriestemperaturen.

In steden en dorpen die vooral in de DNR geconcentreerd zijn, waaronder Novoazovsk, Mangush, Bezimenne en Nikolske, zijn filtratiekampen opgezet. Oekraïeners die per bus Marioepol ontvluchten, komen vaak onwetend aan in de filtratiekampen. Er werd hun verteld dat ze naar steden in Oekraïense handen zouden worden gebracht, maar dat klopt niet. Na aankomst mogen ze de stad meestal niet verlaten.

Filtratie eindigt meestal op een van de volgende twee manieren: ofwel slaag je voor het verhoor en krijg je een klein gestempeld papiertje met de datum van je filtratie en de handtekening van de toezichthoudende ambtenaar, ofwel word je vastgehouden voor verdere ondervraging.

Geen eten

De “kampen” zijn gevestigd in scholen, culturele centra, sporthallen en andere openbare gebouwen. De omstandigheden zijn vaak erbarmelijk en de kampen zijn slecht georganiseerd. Mensen als Olena, die reisde met haar 65-jarige zus Tamara en Tamara’s 70-jarige echtgenoot sliep eerst op de grond en daarna op een kartonnen doos. De eerste paar dagen werd er één maaltijd per dag aangeboden door de kantine. Toen sloten de Russen de kantine helemaal en zeiden dat ze hun eigen eten moesten zoeken.

Volledig scherm Oekraïense vluchteling wacht in haar auto aan een controlepost terwijl een Russische tank voorbij rijdt. © REUTERS

Voor Maksym en Iulia, uit Marioepol, was de filtratie ook een langdurige beproeving, hoewel ze het geluk hadden dat ze een huis in de buurt kregen aangeboden dat toebehoorde aan een van Maksym’s klasgenoten. Ze hebben bijna een maand gewacht om in Mangush gefilterd te worden. “Ons nummer in de rij was 347", zegt Maksym. “Je gaat naar binnen en vraagt wat het nummer vandaag is, en je realiseert je dat het aantal maar met twee of drie is gedaald. Waarom was het zo traag? Het proces zelf duurt ongeveer 30 minuten.” Pas nadat Maksym een militaire apotheker had verteld dat ze bijna geen insuline meer hadden voor Iulia’s diabetes, werd hun wachttijd versneld en werden ze die middag gefilterd. Wachtend in een gang zagen ze een man in Oekraïense legerpak die op zijn knieën werd ondervraagd, met zijn handen op zijn rug gebonden.

Anderen melden een kortere wachttijd, waarbij sommige Oekraïners slechts een dag of twee in de kampen doorbrachten voordat ze werden gefilterd en doorreisden naar Rusland. Een 29-jarig echtpaar, Igor en Valentina uit Marioepol, meldde binnen zes uur na aankomst in Nikolske te zijn gefilterd. “Het feit dat mijn vrouw toen negen maanden zwanger was en we zo snel mogelijk naar een ziekenhuis moesten, heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat alles sneller verliep”, zegt Igor aan The Guardian.

Deportatie

Oekraïners die vervolgens naar Georgië zijn gevlucht, hebben gedwongen deportaties naar Russische steden weten te vermijden. Een vrouw, Zhanna, vertelde hoe haar familie onopgemerkt door een achterdeur van een filtratiecentrum naar buiten glipte nadat ze een beambte had horen zeggen dat zij, haar man en hun jonge zoon naar een Russisch eiland in de buurt van Japan zouden worden gedeporteerd.

Met alleen migratiekaarten, geen filtreerpapieren, reisden Zhanna en haar gezin per bus van Novoazovsk naar het Russische Taganrog. Van Taganrog reisden zij per trein naar Vladikavkaz, en staken vervolgens in een minibusje de grens van Georgië over.

Anderen zeggen dat het melden van concrete plannen om naar een bepaalde Russische stad te gaan, volstond om de agenten toestemming te geven zelf naar Rusland en vervolgens naar Georgië te reizen. “Je moet ze vertellen dat je wilt blijven en een leven wilt opbouwen in Rusland, dan laten ze je met rust”, zegt Maksym.

“Ik wil naar huis”

De meeste bussen die gefilterde Oekraïeners van de DNR naar Rusland brengen, eindigen in Taganrog. Daar kopen de meesten een bus- of treinkaartje naar Rostov, vanwaar ze verder vervoer kunnen regelen. Degenen die naar Georgië komen, reizen zuidwaarts naar Vladikavkaz alvorens via de berggrens in Georgië over te steken. Zelfs wanneer zij de Russische grens bereiken, is hun uitreis niet gegarandeerd. Mannen worden routinematig uit de rij gehaald en ondervraagd, hun telefoons worden onderzocht. Een man, Petya, meldde dat hij gedwongen werd de Russische grenswachters een serieus bedrag te betalen in ruil voor een uitreisstempel.

Veel van de Oekraïners die nu in Tbilisi zijn, wachten hun tijd af tot ze naar huis in Oekraïne kunnen terugkeren. “Mijn petekind is nog in Marioepol en stuurde me foto’s van kruisen die overal in de grond zijn gestoken. De graven liggen zelfs op onze binnenplaatsen,” zegt Olena. “Ik wil naar huis, maar dat betekent ergens in Oekraïne dat niet door Russen bezet is.”