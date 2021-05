Gevluchte journalisten uit Myanmar worden teruggestuurd en riskeren foltering

Drie journalisten en twee activisten die uit Myanmar naar Thailand waren gevlucht, zijn gearresteerd omdat ze de grens illegaal hebben overgestoken. De vijf personen zullen hoogstwaarschijnlijk naar hun thuisland moeten terugkeren. Daar riskeren ze “gevangenschap, foltering of erger”, klinkt het. De situatie in Myanmar is al sinds februari onstabiel.

De journalisten werkten voor de omroep DVB (Democratic Voice of Burma), die door de militaire junta, samen met heel wat andere media, werd verbannen. De journalisten zouden in groot gevaar verkeren als ze terug naar Myanmar moeten. In het land heerst al maanden chaos nadat het leger in februari een staatsgreep pleegde. Sindsdien werden ongeveer 5000 mensen gearresteerd en vielen er meer dan 700 doden.

Journalisten zijn meer dan ooit een doelwit, omdat ze de situatie in het land openlijk aanklagen in hun berichtgeving. Ondanks de risico’s, blijven heel wat reporters in het geheim werken om de ellende die het leger veroorzaakt in beeld te brengen.

Folteringen en moorden

Bovendien werden er al talloze gevallen van foltering gerapporteerd in Myanmar. Zo zou een dichter die tegen de militaire junta gekant was, in de gevangenis zijn overleden na een lange periode van foltering. Volgens de familie van de dichter waren alle organen uit zijn lichaam verwijderd.

Risico op deportatie

Volgens de Thaise politie zouden de vijf personen de komende veertien dagen in de cel blijven wegens de corona-uitbraak in het land. Nadien zullen ze worden uitgeleverd aan de immigratieautoriteiten.