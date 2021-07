Gevluchte drugsbaron heeft spijt: van 12 jaar cel in Nederland naar een eis van 1.482 jaar in Turkije

Rechter vertrouwt het niet: Belgische (21) blijft onder huisarrest na dodelijk bootonge­val op Comomeer

14:03 De Belgische vrouw (21) die eind juni met een speedboot over een ander vaartuig heen voer op het Comomeer in Italië, blijft onder huisarrest. Haar advocaat had beroep aangetekend tegen de beslissing om haar vast te houden in een woning van een familielid in de buurt, maar vond geen gehoor. Volgens de rechtbank zou het risico op een herhaling van de feiten te groot zijn.