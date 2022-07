Gevluchte ‘cocaïnekoning van Milaan’ uitgeleverd aan Italië

“Lange geschiede­nis van psychische problemen” en onheilspel­len­de filmpjes met wapens: dit weten we over 22-jarige schutter in Kopenhagen

De 22-jarige verdachte van de schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade en verschillende moordpogingen. Hij wordt tijdens zijn voorlopige hechtenis minstens 24 dagen opgenomen in een gesloten psychiatrische afdeling, meldt het Deense persagentschap Ritzau. De jongeman wandelde gisteravond het winkelcentrum binnen met een geweer waarna hij begon te schieten. Er zijn drie personen gestorven en nog eens vier personen zijn zwaargewond. Wat bezielde de schutter toen hij naar het winkelcentrum trok? En wat weten we nog over de man?

