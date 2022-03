Gevluchte Belg die 1500 kilo cocaïne smokkelde, opgepakt in Spanje

Gent Slachtof­fers van gijzeling vastge­plakt met ducttape, vingerna­gels verminkt met aansteker: “Dit lijkt wel een scène uit ‘Scarface’”

“Hoe komt het in u op om twee mensen zoveel pijn aan te doen?” Twee mannen onder invloed van drank en drugs hebben in de zomer van 2021 twee slachtoffers lange tijd gegijzeld en mishandeld. Alles begint op een appartement langs de Leiekaai en eindigt in de berm van de R4 in Evergem. Het is pas nadat de twee gijzelaars ruzie krijgen dat de twintigers de politie kunnen verwittigen. Een reconstructie.

