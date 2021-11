'Gevlucht’ stel dat opgesloten werd in Nederlands ziekenhuis heeft geen corona: “Deze blamage krijgt zeker nog staartje”

Pimenta testte vorige week aanvankelijk positief toen ze met een vlucht vanuit Zuid-Afrika in Nederland aankwam. Omdat er een nieuwe en mogelijk veel besmettelijkere variant de ronde doet, vroeg de Gemeentelijke Gezondheidsdienst haar in zelfisolatie te gaan. Ook haar echtgenoot kreeg het advies in quarantaine te gaan, al testte hij negatief.

Uit vliegtuig gehaald

De twee werden ondergebracht in hotel Ramada in Badhoevedorp. Daar hielden ze het echter na bijna drie dagen voor gezien. Ze boekten een ticket naar Barcelona en wilden zondagavond vertrekken, maar daar stak de burgemeester van het quarantainehotel een stokje voor. Zij liet Pimenta uit het vliegtuig halen vlak voordat het toestel zou opstijgen omdat ze “een gevaar voor de volksgezondheid vormde”.



Het echtpaar werd vervolgens opgesloten in het Tuberculosecentrum Beatrixoord in Haren. Daar werden opnieuw meerdere coronatesten afgenomen, die blijken nu allemaal negatief te zijn. “Dit hele circus is dus voor niets geweest", aldus hun advocaat. “Zeker als ik nu ook nog eens lees dat de omikronvariant al een week eerder in Nederland was.”