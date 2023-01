Gevechten verhevigen in zuiden van Oekraïne, zegt Russische bezetter

"In de richting van Zaporizja is de intensiteit van de vijandelijkheden sterk toegenomen", zei Vladimir Rogov, een leider van de regionale bezettingsautoriteit die door Moskou in Zaporizja is geïnstalleerd. "Als we de hele frontlinie bekijken, dan wordt er momenteel overal gevochten", zei hij aan het Russische persbureau Ria Novosti. "Dat heeft zich vroeger nog nooit voorgedaan", voegde Rogov eraan toe.