Gevechten tussen taliban en Afghaanse troepen in provinciehoofdsteden

In zeker drie provinciehoofdsteden in Afghanistan woedt een felle strijd tussen de extremistische taliban en troepen van de regering. Westerse landen volgen de situatie nauwgezet, nu Amerikaanse en andere NAVO-militairen zijn begonnen aan hun aftocht die op 11 september moet zijn voltooid.

In Lashkargah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand, hebben taliban-strijders de afgelopen dagen tien checkpoints veroverd. Honderden families hebben toevlucht gezocht in veilige delen van de stad. Het leger probeert de rebellen terug te dringen met onder meer luchtaanvallen.

De VS droegen zondag een basis in Helmand over aan regeringstroepen als deel van de terugtrekking van hun 2500 militairen in Afghanistan. Het ministerie van Defensie in Kabul zei dat in die provincie het afgelopen etmaal meer dan honderd taliban zijn gedood, naast 22 al-Qaeda-strijders uit Pakistan. De taliban op hun beurt claimen tientallen militairen te hebben gedood. Volgens het Pentagon heeft het geweld geen invloed op de terugtrekking.

Ook in de zuidoostelijke provincie Ghazni zijn de taliban actiever geworden. Ze controleren pakweg de helft van alle districten. En ook in Zabul in het zuiden liggen checkpoints de afgelopen dagen onder vuur. Volgens de provinciale politiechef zijn veel opstandelingen gedood bij een aanval. In de noordelijke provincie Baghlan werden volgens lokale politici minstens negen soldaten gedood toen talibanstrijders een legerbasis aanvielen.

Volgens de taliban hadden alle Amerikaanse troepen volgens afspraken met de VS op 1 mei weg moeten zijn. President Joe Biden zei onlangs dat die uiterlijk op 11 september zijn vertrokken, precies twintig jaar na de aanslagen van al-Qaeda op de VS. De taliban hebben eerder beloofd over vrede te gaan onderhandelen met de Afghaanse regering, maar daar is nog nauwelijks iets van gekomen.

