Gevechten Soedan gaan tweede week in na mislukken wapenstilstand, vanochtend weer volop geschoten

De gevechten in Soedan zijn zaterdag een tweede week ingegaan, na het mislukken van een tijdelijke wapenstilstand tussen de twee strijdende partijen. Er waren 's nachts minder zware explosies dan in de voorgaande dagen, maar in de ochtend werd er weer volop geschoten.

In Soedan zijn troepen van de Rapid Support Forces (RSF), onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo, en het reguliere leger, van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan, vorige week zaterdag slaags geraakt. Sindsdien is de chaos groot en wordt er constant gevochten.

Suikerfeest

Vrijdag waren de paramilitaire groep en het leger het eens geworden over een driedaags staakt-het-vuren om het einde van de ramadan te markeren. VN-topman António Guterres en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken hadden eerder tot het bestand rond het Suikerfeest opgeroepen, in de hoop dat mensen zich tijdens deze dagen kunnen verplaatsen in of uit de stad, dat ziekenhuizen weer kunnen functioneren, voorraden kunnen worden aangevuld, water- en elektriciteitsleidingen hersteld kunnen worden en dat buitenlanders kunnen worden geëvacueerd.

Volledig scherm Rook boven Khartoem. Beeld van gisteren. © AP

Het bestand leidde uiteindelijk slechts tijdelijk tot een rustigere situatie in hoofdstad Khartoem. Ooggetuigen meldden aan persbureau AFP dat er vrijdagavond minder werd gevochten dan in de afgelopen week en ‘s nachts waren er minder zware explosies. Maar intussen gaat de strijd weer verder. De rivaliserende groepen sloten al twee keer eerder een wapenstilstand, maar ook toen kwam er geen einde aan het geweld.

De zwaarste gevechten vinden plaats in Khartoem, een stad met zo'n 5 miljoen inwoners. Daar voeren straaljagers luchtaanvallen uit, rijden tanks door de straten en wordt geschoten in dichtbevolkte districten. De meeste inwoners sluiten zichzelf al dagen thuis op en gaan alleen naar buiten om voedsel te halen of de stad te ontvluchten.

Volledig scherm Mensen op de vlucht voor de straatgevechten springen op een vrachtwagen in Khartoem. Beeld van gisteren. © AFP

Honderden doden

Het conflict heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al aan zeker 413 mensen het leven gekost. Ook zouden zeker 3.551 mensen verwondingen hebben opgelopen. De werkelijke cijfers zijn vermoedelijk hoger omdat veel slachtoffers ziekenhuizen niet kunnen bereiken. Het conflict tussen het regeringsleger en de RSF zorgt er ook voor dat sommige ziekenhuizen geen of beperkt hulp kunnen leveren.

KIJK. Belgische man zit vast in Soedan en ziet geen uitweg

Evacuaties

Steeds meer landen willen hun burgers evacueren en hebben vliegtuigen naar landen in de buurt van Soedan gestuurd. Het is vooralsnog niet veilig genoeg om mensen op te halen, omdat gevechten plaatsvinden rondom de Soedanese luchthavens. De RSF zei vrijdag bereid te zijn de vliegvelden weer gedeeltelijk te heropenen om evacuaties mogelijk te maken.

Ons land plant momenteel geen evacuatie van landgenoten en hun gezin uit Soedan, gaf minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) donderdag in de Kamer aan. “De situatie in Khartoem is daarvoor te gevaarlijk”, aldus ook Lahbib. In totaal bevinden zich 36 Belgen en rechthebbenden in het land, van wie er 30 konden worden gelokaliseerd in Khartoem.

Nederland is onder de landen die met toestellen in de regio klaar staan om naar de luchthaven van Khartoem te gaan. Meerdere landen werken samen en maken evacuatieplannen in Djibouti.

Volledig scherm Een vernield militair voertuig in Khartoem. Beeld van donderdag. © AP

KIJK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan