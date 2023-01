Gevechten in Soledar nog aan de gang, Kiev ontkent Russische overwinning: “Stadje was, is en blijft Oekraïens”

UPDATEDe gevechten tussen Oekraïense en Russische troepen in Soledar zijn nog aan de gang. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Enkele uren eerder had de Russische paramilitaire groep Wagner gezegd dat ze de stad in het oosten van Oekraïne onder controle had. Het Oekraïense leger ontkent dat echter. Het stadje “was, is en blijft” Oekraïens, aldus het leger.

Volgens een mededeling van het Russische ministerie hebben Russische luchtlandingseenheden het noorden en zuiden van Soledar geblokkeerd. “De luchtmacht valt vijandelijke bolwerken aan. Aanvalstroepen vechten in de stad”, luidt het voorts.

Moskou probeert Soledar al wekenlang te veroveren. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin liet in de nacht op woensdag uiteindelijk weten dat zijn groep “de controle over het volledige grondgebied” van de kleine stad had verkregen, hoewel er nog gevechten aan de gang waren.

De Wagner-baas publiceerde ook nog een foto van hem in militair uniform, omringd door soldaten van het huurleger. Hij gaf niet mee waar de foto was genomen. Het Russische staatspersagentschap ‘RIA Novosti’ deelde dan weer een andere foto van Prigozjin met gewapende strijders, die genomen zou zijn in de zoutmijnen van Soledar, een stad in de Oekraïense provincie Donetsk op ongeveer 15 kilometer van Bachmoet. Eerder had Prigozjin al verklaard dat enkel Wagner-eenheden de stad aanvielen.

Kremlin terughoudend

Het Kremlin toonde zich daarna terughoudender. De woordvoerder van Russisch president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, zei dat er “geen haast” is bij het aankondigen van een verovering en dat er werd gewacht op “officiële verklaringen” van het leger. Hij benadrukte wel dat er “een positieve dynamiek” te merken was. “Maar militair succes wordt bereikt wanneer we de doelen bereiken die de opperbevelhebber heeft gesteld in de loop van de speciale militaire operatie (de formulering die Moskou gebruikt voor zijn invasie van Oekraïne, red.).”

Quote We betalen een hoge prijs voor de vooruit­gang die we boeken aan het front in de regio Donetsk Dmitri Peskov, Kremlin-woordvoerder

Peskov erkende dat de Russen voor de vooruitgang die ze momenteel boeken aan het front in de regio Donetsk, “een hoge prijs” betalen. Volgens berichten eisen de gevechten in de steden Soledar en Bachmoet aan beide zijden veel slachtoffers. Hoeveel mensen er gevangen zijn genomen, zal vandaag nog worden bekendgemaakt, aldus Wagner-chef Prigozjin.

Het Oekraïense leger ontkent dat de Russische paramilitaire groep Wagner de stad controleert. Het stadje “was, is en blijft” Oekraïens, aldus het leger woensdag.

“Wagner wint aan invloed”

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is de invloed van Wagner-baas Prigozjin en zijn paramilitairen in Rusland sterk gegroeid. Ook westerse inlichtingendiensten geloven dat Wagner een steeds belangrijkere rol vervult in de oorlog. Volgens een anonieme functionaris is het zelfs mogelijk dat “de Wagner-huurlingen op dit moment een kwart of meer van alle Russische strijders uitmaken”, zo schrijft de Britse krant ‘The Guardian’.

In Bachmoet, waar de Wagner-troepen geconcentreerd zijn, worden de strijders echter nog als beperkt beschouwd. Zo zou hun opmars er erg traag verlopen en duurt het soms “twee weken om één enkel huis in te nemen”, klinkt het.

“Bezaaid met lichamen”

Gisteren zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat het gebied tussen Bachmoet en Soledar “een van de bloederigste plaatsen aan het front” is. “Er zijn haast geen intacte muren meer over”, klonk het in zijn dagelijkse videoboodschap. De president benadrukte echter dat de Oekraïners voldoende weerstand bieden tegen de Russen. “Het hele gebied is bezaaid met lichamen van de indringers”, zei hij.

KIJK. Zelensky over de strijd in Soledar: “Het hele gebied is bezaaid met lichamen van de indringers”

